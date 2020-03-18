Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за час

Кроме того, 71-летняя жительница Червонограда госпитализирована в тяжелом состоянии.

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за час
Иллюстративное фото
Фото: facebook/Igor Zinkevych

Вечером 17 марта в течение часа во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы шесть человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Все госпитализированные находились за границей в странах, где зафиксировано коронавирус, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Андрея Васько, у всех пациентов есть клинические проявления острой респираторной инфекции.

Состояние всех больных - стабильное, у одного человека - пневмония. Пока проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

Львовское издание Галинфо со ссылкой на пресс-секретаря главы ОГА Дарью Бавзалук сообщает, что госпитализированы жители Львова, 1998 г.р., Харькова, 1994 г.р., Киева, 1996 г.р., Житомирской области, 1997 г.р., Киевской области, 1990 г.р., с. Ивано Франкове Яворовского района Львовской области, 1992 г.р.

Какие страны они посещали, не сообщается.

Первое подозрение на коронавирус появилось в Червонограде. 17 марта на внеочередной сессии городского совета директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" Анна Ярмола сообщила о госпитализации 71-летней украинки, которая 2 марта вернулась из Италии в Украину.

Пациентка находилась на самоизоляции дома, она одинока, проживает одна. После ухудшения состояния здоровья ее повезли во Львов, квартиру дезинфицировали.

"Спустя 13 дней у женщины после возвращения домой появились первые симптомы - температура, незначительный кашель. Сегодня, 17 марта, кашель у нее усилися, появилось кровохарканье, тяжелое дыхание. Из Львова в связи с этим случаем вызвали экстренную медицинскую помощь", - пишет местное издание Smartnews.

По данным Львовской ОГА, всего в области с подозрением COVID- 19 госпитализированы 22 человека.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

16 марта в Черновцах скончалась33-летняя женщина, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной ее смерти является COVID-19.

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