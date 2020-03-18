Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 человек за час

Кроме того, 71-летняя жительница Червонограда госпитализирована в тяжелом состоянии.

Вечером 17 марта в течение часа во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы шесть человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Все госпитализированные находились за границей в странах, где зафиксировано коронавирус, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Андрея Васько, у всех пациентов есть клинические проявления острой респираторной инфекции.

Состояние всех больных - стабильное, у одного человека - пневмония. Пока проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев .

Львовское издание Галинфо со ссылкой на пресс-секретаря главы ОГА Дарью Бавзалук сообщает, что госпитализированы жители Львова, 1998 г.р., Харькова, 1994 г.р., Киева , 1996 г.р., Житомирской области, 1997 г.р., Киевской области, 1990 г.р., с. Ивано Франкове Яворовского района Львовской области, 1992 г.р.

Какие страны они посещали, не сообщается.

Первое подозрение на коронавирус появилось в Червонограде. 17 марта на внеочередной сессии городского совета директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" Анна Ярмола сообщила о госпитализации 71-летней украинки, которая 2 марта вернулась из Италии в Украину.

Пациентка находилась на самоизоляции дома, она одинока, проживает одна. После ухудшения состояния здоровья ее повезли во Львов, квартиру дезинфицировали.

"Спустя 13 дней у женщины после возвращения домой появились первые симптомы - температура, незначительный кашель. Сегодня, 17 марта, кашель у нее усилися, появилось кровохарканье, тяжелое дыхание. Из Львова в связи с этим случаем вызвали экстренную медицинскую помощь", - пишет местное издание Smartnews.

По данным Львовской ОГА, всего в области с подозрением COVID- 19 госпитализированы 22 человека.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

16 марта в Черновцах скончалась33-летняя женщина, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной ее смерти является COVID-19.