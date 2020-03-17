Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей

"Мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…"

Родные 33-летней женщины, которая скончалась 16 марта в Черновцах в ожидании результатов на наличие коронавируса, возмущены действиями врачей.

По их словам, несмотря на то, что женщина находилась в зоне риска, ей не предоставили вовремя первую помощь, сообщает Первый Буковинский.

Жительница Черновицкой области Людмила Пацалюк, дочь которой скончалась, не дождавшись результатов теста на наличие коронавируса, обратилась к журналистам, которые опубликовали ее письмо.

"Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…" - утверждает мать умершей.

По ее словам, 7 марта у дочери поднялась температура, после вызова врача на дом, больной прописали антибиотики, от которых ей стало только хуже. В областную больницу больную привезли вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии ее послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо.

Больная вернулась домой, однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта к ней вызвали скорую помощь. Женщину доставили в инфекционное отделение, ее состояние постоянно ухудшалось, интоксикация и температура вызывали судороги. В понедельник, 16 марта, около 17:00 она потеряла сознание, а в 19:20 - умерла.

"Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен - поэтому недокапывали растворы, потому игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях", - отмечает мать умершей.

В Черновицкой ОГА причиной смерти 33-летней женщины назвали сопутствующие заболевания.

Вечером 17 марта Минздрав подтвердил, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, является коронавирусная инфекция COVID-19.