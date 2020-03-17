На время карантина в Киеве приостановлен проект “Врач в вашем доме”

На время карантина в Киеве приостановлен проект &ldquo;Врач в вашем доме&rdquo;

На период проведения в столице противоэпидемических мероприятий остановлено действие проекта “Врач в вашем доме”. Всего с начала действия этого проекта осуществлено более 124 тысяч обследований, а за неделю – 719 обследований.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Сейчас ситуация требует приостановить действие проекта “Врач в вашем доме” и усилить медработниками учреждения первичной медицины. Мы это сможем сделать за счет медицинских работников, задействованных в проекте”, – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, по результатам обследований на прошлой неделе у 402 киевлян выявлен избыточный вес, 392 – повышенное артериальное давление, у 201 – высокий уровень сахара крови, у 298 – высокий уровень холестерина.

Отмечается, что на прошлой неделе осуществлено 58 выездов мультидисциплинарных бригад, в состав которых входят врач и медсестра первичного звена, узкопрофильные специалисты. Такие бригады выезжают к социально незащищенным семьям или к киевлянам, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения для получения помощи.

Поворозник напомнил, что в рамках проекта каждый желающий мог бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью “Врач в Вашем доме” во всех районах столицы. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

Напомним, что с 17 марта столичная власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине. Закрываются торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания, развлекательные заведения. Работать будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки. Также пока не ограничивается работа общественного транспорта. Кроме того, максимально ограничивается передвижение граждан между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Фото: ТСН


Ольга Марийко, КиевВласть

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