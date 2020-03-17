Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит "живучесть" коронавируса

От трех часов до трех дней: Комаровский рассказал, от чего зависит &amp;quotживучесть&amp;quot коронавируса

Евгений Комаровский, известный украинский врач-педиатр, рассказал о том, в каких условиях и сколько может жить коронавирус. Об этом Комаровский написал на своей странице в соцсети.

Так, по его словам, ученые выяснили, что китайский коронавирус дольше всего живет на пластике и на нержавейке — именно на этих материалах его можно выявить в первые 2-3 дня.

В воздухе коронавирус живет гораздо меньше — до трех часов. На меди смертельный вирус живет четыре часа, а на картонной поверхности — одни сутки.

"Новые данные по устойчивости коронавируса в окружающей среде: в воздухе — до трех часов жизнеспособность, на меди — четыре часа, на картоне — 24 часа, наиболее стабильный вирус на пластике и нержавеющей стали, его можно обнаружить в срок от двух до трех дней", — написал Комаровский.

Основным путем заражения коронавирусом, по словам врача, являются прямые контакты, то есть воздушно-капельный и контактный пути.

"Выделение вируса от больного обычно длится до 12 дней… Зафиксировано на сегодня случай, когда человек выделяет жизнеспособный вируса в течение 37 дней", — добавил Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал о разновидности коронавируса, а также о том, как от него защититься.


Оксана Житнюк, Тудей

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