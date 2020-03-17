В Черкасской области найдены мертвыми трое детей и их отец

Дети были возрастом от 4 до 9 лет.

В Черкасской области найдены мертвыми трое детей и их отец
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Сегодня утром, 17 марта, в селе Приднепровское Чернобаевского района Черкасской области в частном доме обнаружили тела троих детей со следами удушения и их отца, который, покончил жизнь самоубийством через повешение. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Черкасской области.

Дети были возрастом от 4 до 9 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по пунктам 1, 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в киевском кинотеатре "Флоренция" на проспекте Маяковского был найден мертвым его директор. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в подвале помещения на лестнице с телесными повреждениями, характерными при падении.

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