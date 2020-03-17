Труппу Днепропетровского театра оперы и балета отправили на карантин, трое госпитализированы

В Днепропетровской области на двухнедельную обсервацию отправили 40 участников труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета, которые вернулись с гастролей по Европе.

Об этом говорится на сайте областной государственной администрации.

Трое участников труппы с температурой госпитализированы в Днепровской городской клинической больнице №21, где им оказывают симптоматическое лечение до установления диагноза.

"Обычное ОРВИ у них или COVID-19 покажет дальнейшее наблюдение и обследование Остальные участники коллектива находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", - сказал директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк.

Труппа находится в загородном пансионате, где для них организовали трехразовое питание и досуг, с людьми работают психологи. В наблюдении задействованы врачи-инфекционисты.

Коллектив театра - 39 артистов и сотрудников сцены и 4 водителя - выехал на гастроли в Женеву 11 марта, а уже через несколько дней их турне прервалось из-за карантина во Франции.

Напомним, что с 12 марта в Украине запрещены театральные представления в рамках карантина.