ПЦУ согласилась ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина

Мирян просят оставаться дома.

ПЦУ согласилась ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина
Фото: LB.ua

Синод Православной церкви Украины на заседании 17 марта принял практические наставления для священников и верующих в связи с объявленной пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

Церковь просит выполнять все законные распоряжения и карантинные ограничения, которые внедряются государством, а предписанную самоизоляцию воспринимать "как аскетический подвиг сдержанности и самоограничения от общния (затвора), суть которых совпадает с целью и практикой поста".

Как временную чрезвычайную меру священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или менять порядок так, чтобы в них принимали участие не больше чем 10 человек. "Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограничением количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве посредством видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня", - сказано в наставлениях.

Разрешаются богослужения под открытым небом возле храмов при соблюдении правил по численности одновременного присутствия и "социальной дистанции".

Церковь согласилась изменить способ подачи причастия - его можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки (которые потом нужно сжечь в чистом месте), использовать одноразовую посуду для запивки. Также разрешается подавать причастие в любое время, "как это делается в отношении больных и в смертельной опасности".

Напомним, что с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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