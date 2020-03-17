У двоих сотрудников ВОЗ диагностировали коронавирус

Симптомы у них проявились в то время, когда они находились дома.

У двоих сотрудников Всемирной организации здравоохранения диагностировали коронавирус SARS-CoV-2. Об этом пишет "Радио Свобода".

Это первые случаи заболевания коронавирусной болезнью в ВОЗ, сообщил представитель организации Кристиан Линдмайер.

Отмечается, что симптомы у них проявились дома, проведенные анализы подтвердили наличие вируса в организме. Были ли задействованы эти сотрудники в борьбе с коронавирусом, не сообщается.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения назвали ложными надежды на исчезновение SARS-CoV-2 в летнее время.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться при высокой температуре воздуха.