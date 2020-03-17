В Киеве вооруженные люди, представившись сотрудниками СБУ, отобрали у бизнесменов 100 тыс. медицинских масок

Правоохранители задержали троих злоумышленников.

В Киеве задержали группу лиц, которые 13 марта, угрожая оружием, отобрали у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"По словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их автомобиль, подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая, вероятно, оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений уехали", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить и задержат троих злоумышленников - жителей Киева и области в возрасте от 26 до 42 лет.

Они не имеют отношения к правоохранительныым органам и ограбили предпринимателей для дальнейшей перепродажи масок.

Фото: Прокуратура Киева

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса, а также избрании им меры пресечения.

Напомним, в Украине из-за введения ограничительных мер в рамках карантина для нераспростиранения коронавируса до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, в том числе медицинских масок.

В Таможенной службе сообщили, что медицинские маски стали популярнее среди контрабандистов, чем сигареты.

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