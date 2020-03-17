?В Запорожье продавцы рынка устроили митинг из-за запрета торговли во время карантина

Утром во вторник, 17 марта, предприниматели, которые торгуют на рынках Запорожья, вышли на митинг к зданию городского совета.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.

Митингующие собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое обещают передать президенту.

Фото: "Укринформ"

Фото: "Укринформ"

Митинг под зданием мэрии начался в 9 утра, после того как около 7:00 на рынке в Коммунарском районе города продавцы начали расклладывать товары. Администрация рынка провела с ними разъяснительную работу, и часть торговцев сложила товар, однако продавцы мяса вынесли столы за территорию рынка и начали торговать стихийно.

"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?", - говорят продавцы.

Фото: "Укринформ"

Напомним, в Украине ужесточили ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. С 17 марта запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

З аведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания (магазины), топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.