В Киеве на территории недействующей базы отдыха произошел пожар, двое погибших

Причина возгорания и обстоятельства смерти людей выясняются.

Фото: dsns.gov.ua

В Деснянском районе Киева на территории недействующей базы отдыха произошел пожар, после тушения которого в здании были обнаружены тела двух погибших.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в 06:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха, которая находится на ул. Хотяновского, в Деснянском районе столицы. Как оказалось, пожар произошел в недействующем 2-этажном здании на первом этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 08:14 пожар удалось локализовать, а в 09:32 - ликвидировать.

При разборке строительных конструкций были обнаружены тела двух погибших людей. Причина возгорания и обстоятельства смерти людей выясняются.

Напомним, ранее в Черновицкий области при пожаре погибли трое детей и один взрослый.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве подтвердили два случая коронавирусаВ Киеве подтвердили два случая коронавируса
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю снизилась на 14,2%Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю снизилась на 14,2%
Дочка умершей от COVID-19 женщины работает в детском саду в Киеве, ее и ещё двух сотрудниц изолировалиДочка умершей от COVID-19 женщины работает в детском саду в Киеве, ее и ещё двух сотрудниц изолировали
В Киеве появился посвященный коронавирусу мурал
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
Шиномонтаж на улице Радужной в Киеве мешает спать жителям соседнего домаШиномонтаж на улице Радужной в Киеве мешает спать жителям соседнего дома
Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)Пожар возле завода "Радикал" в Киеве ликвидировали (обновлено)
В общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирусВ общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус
Последние новости
Подгружаем последние новости