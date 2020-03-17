?В мире почти 80 тысяч человек вылечились от коронавируса , 182 тысячи - болеют

По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 406 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 7154 - летальные. Выздоровели 79 433 человека.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего больных - в Китае (81 150 чел.), Италии (27 980) и Иране (14 991). Также почти 10 тыс. случаев зафиксировано в Испании , более 8 тыс. - в Южной Корее, более 7 тыс. - в Германии и более 6 тыс. - во Франции.

В США зарегистрировали 4 661 случай Covid-19, в Швейцарии - 2 330, в Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии и Австрии - более 1 тыс.

При этом в Китае вылечились более 55 тыс. человек. Почти 5 тыс. - в Иране, 2 749 - в Италии, более 1 тыс. - в Южной Корее и 530 в Испании .

Наибольшее количество смертей также зафиксировано в Китае - более 3 тыс. случаев.

В Италии от коронавируса погибли 2 158 человек, в Иране - 853, в Испании - 342, а также 148 во Франции и 75 в Южной Корее.