Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю снизилась на 14,2%

В Киеве за 11 неделю 2020 года интенсивность заболеваемости соответствовала данному сезону года и была ниже базовой линии на 46,2%. Показатель заболеваемости составил 412,9 (за предыдущую неделю – 481,2). Заболеваемость снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14,2%.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что в Киеве на минувшей неделе было зарегистрировано 12183 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю – 14 199), снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей – на 14,2%. Снижение произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Детей заболели 7792 против 9144 – за 10 неделю, снижение на 14,8%, взрослых 4391 -против 5055, снижение на 13,1%.

В структуре заболеваемости дети составляют – 64,0%, на предыдущей неделе – 64,4%.

Заболеваемость среди школьников снизилась на 11,7%, зарегистрировано 3690 случаев, что составляет 47,4% от общего количества заболевших детей (по 10 неделю – 45,7%) и 30,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 10 неделю – 29,4%).

В учреждения здравоохранения города были госпитализированы 247 человек, из них 178 детей (за 10 неделю -267 человек, из них 207 детей).

С начала эпидсезона привито против гриппа 51557 человек, в т.ч. из группы медицинского риска – 4296, эпидемического риска – 11272 и других лиц – 35989.

Напомним, столичная власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине. Закрываются торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания, развлекательные заведения. Работать будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки. Также пока не ограничивается работа общественного транспорта. Кроме того, максимально ограничивается передвижение граждан между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 16 марта, случаи инфицирования подтверждены в Черновицкой и Житомирской областях. Подозрения на коронавирус проверяют во Львовской, Винницкой, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Сумской областях.

Всего в Украине сейчас зарегистрировано пять случаев заражения коронавируса COVID-19, один из них – летальный.