Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)

Полностью закрывать город не собираются.

Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Фото: Макс Левин

В Киеве с 17 марта для сдерживания коронавируса максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.

Также ограничивается проведение культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан.

"Суровые и своевременные мероприятия являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса на территории столицы. Поэтому 17 марта максимально ограничиваем передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами", - отметил мэр.

Общественный транспорт для передвижения по Киеву будет работать, как и ранее.

Обновление 14:30. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник уточнил на брифинге, что о полном закрытии города речи не идет.

"Никто на сегодня решения о закрытии города не принимал и не собирается принимать. Мы говорим об ограничении в части закрытия всех этих заведений, которые по сути были магнитами, которые тянули пригород к Киеву. С завтрашнего дня они работать не будут. И передвижение между Киевом и областью минимизируется", - сказал он.

Напомним, что также для предотвращения коронавируса временно прекращается работа:

  • спортивных комплексов и залов;
  • заведений бытового обслуживания населения - СПА, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, парикмахерских и т.д.;
  • развлекательных учреждений - клубов, дискотек;
  • заведений общественного питания (кроме как для доставки еды);
  • торговых центров (кроме продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек)

АЗС, банки и банкоматы будут работать.



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