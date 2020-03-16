В Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе

Мужчина распространил ложь о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине.

В Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе
Фото: krapka.club

В Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о ситуации по заболеваемости COVID-19 в Украине. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Во время мониторинга интернета сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей.

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.

В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
Фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайнФильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вышел онлайн
В общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирусВ общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
В райсуде Херсонской области сообщили о попытке установить спецтехнику наблюденияВ райсуде Херсонской области сообщили о попытке установить спецтехнику наблюдения
Состояние женщин с коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительноеСостояние женщин с коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное
Полиция Киевщины расследует факт незаконной вырубки 60 сосен в Ирпене (фото)Полиция Киевщины расследует факт незаконной вырубки 60 сосен в Ирпене (фото)
В Ивано-Франковской области мужчина избил собаку, заведено уголовное производствоВ Ивано-Франковской области мужчина избил собаку, заведено уголовное производство
Новый пациент с коронавирусом в Черновицкой области госпитализирован в стабильном состоянии
Во дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая гранатаВо дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая граната
В Иране 36 человек умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавирусаВ Иране 36 человек умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса
Полиция раскрыла резонансное убийство в ХарьковеПолиция раскрыла резонансное убийство в Харькове
В Сумской области осужденные выманили у людей 300 тыс. гривен прямо из СИЗОВ Сумской области осужденные выманили у людей 300 тыс. гривен прямо из СИЗО
В Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса (обновлено)В Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости