У первого заболевшего коронавирусом в Украине тест на болезнь показал отрицательный результат

Если еще один тест покажет отсутствие вируса в организме, пациента будут официально считать выздоровевшим.

Житель Черновицкой области, у которого первым в Украины диагностировали коронавирус, идет на поправку. Тест на COVID-19 у него показал отрицательный результат.

Об этом сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет "Украинская правда".

"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - пояснила она.

Коронавирус был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Сразу после приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. 3 марта у него был подтвержден первый случай заболевания на территории Украины.

После этого стало известно об еще двоих инфицированных - мужчине из Черновицкой области и женщине из Житомирской. Последняя скончалась 3 марта.

16 марта в Минздраве заявили об еще двоих случаях заражения - это женщины из Черновицкой области.