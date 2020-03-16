Состояние женщин с коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное

Всех контактировавших с больными изолировали.

Состояние женщин с коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное
Фото: golos.ua

Состояние женщин, у которых в понедельник диагностировали коронавирус, в Черновицкой области удовлетворительное. Об сообщается в телеграме "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, женщины находятся в изоляции, им предоставляется симптоматическое лечение.

"Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом", - сказано в сообщении.

Ранее женщина была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19.

Всех контактировавших с больными также изолировали.

Напомним, в Киеве с 17 марта для сдерживания коронавируса максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами. Также ограничивается проведение культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан.

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