Украинцев просят не покупать «лекарств от коронавируса». В мире их нет
Минздрав предостерегает украинцев от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предупреждения от Минздрава
В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19.
Свежая статистика на 16 марта 2020 года
«Минздрав призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19», — подчеркнули в пресс-службе.
Украинцев просят быть бдительными, не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу.
Ситуация с пандемией в Украине
- Сейчас в Украине зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях. Один — летальный.
В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят болезнь.
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С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут более 200 человек.