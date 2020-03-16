В Вышгородском районе женщина подобрала и привезла к ветеринарам в Киев собаку с бешенством

На окраине села Хотяновка Вышгородского района Киевщины местная жительница подобрала собаку зараженную бешенством. Собака была доставлена и размещена на карантин в отдел по борьбе с бешенством животных Объединения ветеринарной медицины в Киеве. Через два дня животное умерло.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве .

Как сообщается, у собаки наблюдались нервные явления и отсутствие реакции на внешние раздражители. Несмотря на оказанную помощь, за два дня животное умерло на карантине.

“По результатам проведенных исследований был установлен диагноз – бешенство. Патматериал исследовал Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Поскольку бешенство характеризуется сезонностью и цикличностью, обращаемся с просьбой быть внимательными к животным, и в случае подозрения обращаться в ближайшие заведения, работающих с бешенством животных”, – рассказал заместитель начальника Управления безопасности пищевых продуктов-начальник отдела организации противоэпизоотической работы Госпродпотребслужбы Киева Роман Матвийчук.

Также в сообщении опубликован список заведений, деятельность которых направлена ??на борьбу с бешенством животных и которые функционируют на территории Киевской области.

1. Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини 08133, м. Вишневе, вул. Балукова, 22, (044) 406-38-59 2. Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини 07501,смт Баришівка, вул. Пархоменка, 32, тел. (04576) 5-18-85 3. Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини 09100, м. Біла Церква, вул. Товарна,27, тел. 04563) 6-10-23 4. Броварська районна державна лікарня ветеринарної медицини 07400, м. Бровари, вул. Металургів, 21, тел. (04594) 6-58-60, (04594) 5-02-05 5. Бориспільська районна державна лікарня ветеринарної медицини 08300, м. Бориспіль, вул. Польова, 26, тел. (04595) 6-64-49 6. Макарівська районна державна лікарня ветеринарної медицини 08000, смт. Макарів, вул. Фрунзе, 152, тел. (04578) 5-14-02 7. Миронівська районна державна лікарня ветеринарної медицини 08800, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, тел. (04574) 5-11-51, (04574) 5-11-52 8. Переяслав-Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини 08400, м. Переяслав- Хмельницький, вул. Ярмаркова, 51, тел. (04567) 5-66-42 9. Рокитнянська районна державна лікарня ветеринарної медицини 09600, смт. Рокитне, вул. Колгоспна, 9, тел. (04562) 5-22-78 10. Сквирська районна державна лікарня ветеринарної медицини 09000, м. Сквира, вул. Липовецька, 82, тел. (04568) 5-18-32 11. Ставищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини 09400, смт. Ставище, вул. Сумська, 3, тел. (04564) 5-14-74 12. Таращанська районна державна лікарня ветеринарної медицини 09500, м. Тараща, вул. Червоноармійська, 51, (04566) 5-29-56 13. Фастівська районна державна лікарня ветеринарної медицини 08500, м. Фастів, вул. Житомирська б/н, тел. (04565) 5-52-36

Отмечается, что при подозрении бешенства у животного крайне важно принять средства собственной защиты чтобы не допустить укусов или ослизнения и как можно скорее обратиться в ближайшее заведения.

Напомним, в пгт Згуровка Киевской области объявлен карантин из-за бешенства. Случай заражения домашнего животного был выявлен 6 февраля.