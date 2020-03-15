?В Венгрии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В воскресенье, 15 марта, в Венгрии зафиксировали первую смерть после заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщил правительственный информационный центр.

75-летний мужчина с симптомами коронавирусной инфекции и пневмонией умер в центральной больнице Южного Пешта вскоре после госпитализации.

По состоянию на утром 15 марта в Венгрии выявили 30 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Один человек уже вылечился.