Новостей.COM ⇒
2020-03-15
В Венгрии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Умерший - 75-летний мужчина с развившейся пневмонией.
Больница в Будапеште
Фото: Attila Kiss / Google Maps
В воскресенье, 15 марта, в Венгрии зафиксировали первую смерть после заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщил правительственный информационный центр.
75-летний мужчина с симптомами коронавирусной инфекции и пневмонией умер в центральной больнице Южного Пешта вскоре после госпитализации.
По состоянию на утром 15 марта в Венгрии выявили 30 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Один человек уже вылечился.