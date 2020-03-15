Полиция Киевщины расследует факт незаконной вырубки 60 сосен в Ирпене (фото)
В Ирпене Киевской области при подготовительных работах для строительства вырубили 60 сосен. Полицейские не получили никаких разрешительных документов на вырубку леса и на ведение любой хозяйственной деятельности, и считают вырубку незаконной.
Об этом
“В полицию поступило сообщение о том, что в Ирпене неизвестные лица осуществляют подготовительные работы для строительства. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Полицейские выявили факт незаконной порубки 60 сосен на земельных участках”, – сказано в сообщении.
Следователи полиции изъяли спецтехнику и поместили ее на штраф-площадку, так как не получили разрешительных документов на вырубку леса или другую хоздеятельность.
Правоохранители намерены обратиться с ходатайством в прокуратуру и суд о наложении ареста на изъятое имущество.
По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) и по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Начато досудебное расследование.
Ранее
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области