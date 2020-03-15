В Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали двух взрослых и ребенка

Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых также подозревают коронавирус.

В Черновцах с подозрением на COVID-19 госпитализировали двух взрослых и ребенка
Фото: Макс Требухов

В Черновцах с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 госпитализировали мужчину и маму с ребенком. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

"15 марта в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще одного человека с подозрением на COVID-19. Также в областную детскую клиническую больницу госпитализировали маму с ребенком", - говорится в сообщении.

Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь.

Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус.

Напомним, за минувшие сутки, 14 марта, в Украине зафиксировали 15 подозрений на коронавирус. Ни один из случаев не подтвердился.

По данным Минздрава, в стране зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. Коронавирус у нее подтвердили 12 марта, женщина находилась в тяжелом состоянии.

3 марта в Черновицкой области зафиксировали первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

С 14 марта в Черновицкой области действует режим чрезвычайной ситуации. О граничено работу рынков, кроме продуктовых секторов. Гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры до 3 апреля будут закрыты.

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