После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После проведения вчера, 14 марта, на ул. Иорданской в Оболонском районе Киева продовольственной ярмарки, на улице остались кучи мусора. Среди них - гнилые овощи и фрукты, остатки упаковки, бутылки из-под водки.
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“Ярмарки уже давно перестали нести социальную функцию, ведь цены там далеки от социальных, а продажу ведут часто не производители, а перекупщики. После себя такие ярмарки оставляют вот такой беспорядок, как вчера на ул Иорданской на Оболони”, – сказано в сообщении.
По мнению Александра Чепурко, необходимо пересмотреть локации проведения ярмарок, их ассортимент, формат и санитарные условия.
“Возможно хорошей альтернативой будет несколько стационарных постоянно действующих площадок с четким контролем ассортимента, ценовой политики и санитарных норм”, – предлагает киевлянин.
При этом, по его мнению, удастся избежать перекрытия улиц, и обеспечить доступные цены от производителей.
В январе
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Напомним, в ноябре 2019 года бывший исполняющий обязанности директора КП "Киевское наследие" Вячеслав Серпокрылов обратился к столичному голове Виталию Кличко с призывом обратить внимание на коррупционные схемы, присутствующие в работе предприятия. Вячеслав Серпокрылов утверждает, что пока он возглавлял КП "Киевское наследие", то пытался бороться с подобными проявлениями. Данное КП, в частности, занимается организацией проведения ярмарок в столице.
Фото: фейсбук Александра Чепурко