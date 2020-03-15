После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)

После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)

После проведения вчера, 14 марта, на ул. Иорданской в Оболонском районе Киева продовольственной ярмарки, на улице остались кучи мусора. Среди них - гнилые овощи и фрукты, остатки упаковки, бутылки из-под водки.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице киевлянина Александра Чепурко в соцсети Фейсбук.

“Ярмарки уже давно перестали нести социальную функцию, ведь цены там далеки от социальных, а продажу ведут часто не производители, а перекупщики. После себя такие ярмарки оставляют вот такой беспорядок, как вчера на ул Иорданской на Оболони”, – сказано в сообщении.

По мнению Александра Чепурко, необходимо пересмотреть локации проведения ярмарок, их ассортимент, формат и санитарные условия.

“Возможно хорошей альтернативой будет несколько стационарных постоянно действующих площадок с четким контролем ассортимента, ценовой политики и санитарных норм”, – предлагает киевлянин.

При этом, по его мнению, удастся избежать перекрытия улиц, и обеспечить доступные цены от производителей.

В январе KV сообщала, что нардеп Артем Дубнов, избранный в парламент по 213 округу (столичная Троещина), обратился к председателю Киевской горгосадминистрации и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разобраться с ужасным состоянием улицы Электротехнической в Деснянском районе из-за проводящихся там ярмарок. Нардеп уверен, что ярмарки тут проводятся в нарушение закона с многочисленными нарушениями. Также нардеп напомнил о существующей информации, что некий депутат Киевсовета ежемесячно получает 1,4 млн гривен за “крышевание” торговли на этой улице. 

Как сообщала KV, на протяжении 2017-2018 года КП “Киевское наследие” назаказывало у ООО “Чистый квартал” услуг по уборке и подметанию улиц после проведения сельскохозяйственных сезонных ярмарок в шести районах Киева почти на 3 млн гривен. Правоохранители выяснили, что аналогичные договора заключались и с шестью районными дорожно-эксплуатационными управлениями (ДЭУ) и кроме работников этих ДЭУ, улицы после ярмарок никто не убирал. В ходе расследования уголовного производства обнаружилось: деньги выводились на счета неизвестной компании через фирму, владелец которой о ней ничего не знает.

Напомним, в ноябре 2019 года бывший исполняющий обязанности директора КП "Киевское наследие" Вячеслав Серпокрылов обратился к столичному голове Виталию Кличко с призывом обратить внимание на коррупционные схемы, присутствующие в работе предприятия. Вячеслав Серпокрылов утверждает, что пока он возглавлял КП "Киевское наследие", то пытался бороться с подобными проявлениями. Данное КП, в частности, занимается организацией проведения ярмарок в столице.

Фото: фейсбук Александра Чепурко

После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)
После ярмарки на Оболони в Киеве остались кучи мусора, - соцсети (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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