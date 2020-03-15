СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)

СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)

Сотрудники СБУ и прокуратуры Киева при участии полиции Государства Израиль провели в столице спецоперацию, в ходе которой была блокирована деятельность транснациональной организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

“По данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в нашу страну кокаина, психотропа МДМА ( “экстази”) и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области. Также участники группировки из наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одной из стран Ближнего Востока”, – сказано в сообщении. 

Во время 14 обысков сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ. Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на “черном рынке” составляет почти 2,5 млн гривен. 

По информации правоохранителей, фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного коллцентра, в котором занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки. 

Силовики задержали в Киеве 6 участников группировки, задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий, будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за совершение преступлений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее KV сообщала, что столичные полицейские провели спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев, у них было изъято около 300 кг наркотиков. Их стоимость по ценам "черного" рынка составляет почти 110 млн гривен. В состав организованной преступной группировки входили девять человек, которые занимались контрабандой, изготовлением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)
СБУ разоблачила в Киеве транснациональную организованную группировку по контрабанде и сбыту наркотиков (фото, видео)

Александр Кравченко, КиевВласть

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