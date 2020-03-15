В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)

В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)

Вчера вечером, 14 марта, в по адресу Голосеевский проспект, 70 произошел пожар в трехэтажном заброшенном здании. К счастью, из-за пожара в заброшенном доме никто не пострадал. Второй раз спасателям пришлось выезжать на возгорание в нем через 2 часа.

Об этом KV стало известно из сообщения “Информатора”.

“По прибытию на место спасатели установили, что огонь распространился по трем этажам, включая цокольный. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорание в 23:53, а около 00:10 полностью ликвидировали его”, – сказано в сообщении.

Спасатели отметили,что это здание горит не впервые. Предварительно, виновниками инцидента могут быть бездомные, которые с помощью огня пытались согреться. 

Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС заметили среди пламени кошку и успели вынести испуганное животное на улицу.

Второй пожар возник после 2 часов ночи. В этот раз его площадь составила 20 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших в происшествии нет.


Напомним, вчера, 14 марта, на Лесном массиве в Киеве произошел масштабный пожар в складских помещениях, расположенных на улице Красноткацкой. Примечательно, что эти складские помещения находятся неподалеку с бывшим заводом “Радикал”, на территории которого в почве превышено предельно допустимое содержание ртути.

Фото: Инфрматор

В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)

Александр Кравченко, КиевВласть

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