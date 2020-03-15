В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
Вчера вечером, 14 марта, в по адресу Голосеевский проспект, 70 произошел пожар в трехэтажном заброшенном здании. К счастью, из-за пожара в заброшенном доме никто не пострадал. Второй раз спасателям пришлось выезжать на возгорание в нем через 2 часа.
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“По прибытию на место спасатели установили, что огонь распространился по трем этажам, включая цокольный. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорание в 23:53, а около 00:10 полностью ликвидировали его”, – сказано в сообщении.
Спасатели отметили,что это здание горит не впервые. Предварительно, виновниками инцидента могут быть бездомные, которые с помощью огня пытались согреться.
Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС заметили среди пламени кошку и успели вынести испуганное животное на улицу.
Второй пожар возник после 2 часов ночи. В этот раз его площадь составила 20 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших в происшествии нет.
Напомним, вчера, 14 марта, на Лесном массиве в Киеве произошел масштабный пожар в складских помещениях, расположенных на улице Красноткацкой. Примечательно, что эти складские помещения находятся неподалеку с бывшим заводом “Радикал”, на территории которого в почве превышено предельно допустимое содержание ртути.
Фото: Инфрматор