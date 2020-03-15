159 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Сильный ветер прошел в шести областях.

159 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

В Украине в результате сильных порывов ветра без электроэнергии остались 159 населенных пунктов. Об этом сообщили в ГосЧС.

Обесточивание произошло в шести областях: Киевская - 51 населенный пункт, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Сумская - 13, Черкасская - девять, Кировоградская - один населенный пункт.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в конце февраля от сильного ветра пострадала Запорожская область. Без света остались более 19 тысяч абонентов в 51 населенном пункте. Порывы ветра достигали 25 м/с.

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