Рядом с бывшим заводом “Радикал” горят склады (фото, видео)

Сегодня, 14 марта, на Лесном массиве в Киеве произошел масштабный пожар в складских помещениях, расположенных на улице Красноткацкой. Примечательно, что эти складские помещения находятся неподалеку с бывшим заводом “Радикал”, на территории которого в почве превышено предельно допустимое содержание ртути.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Информатор”.

Как сообщается, на улице Красноткацкой, 61 горит складское помещение.

Согласно сообщению, общая площадь пожара составляла свыше 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности.

Сообщается, что во время пожара прозвучало несколько взрывов. Что взрывается — пока не известно. Спасатели пытаются локализовать огонь и предотвратить его распространение.

Киевлянин Сергей Бригадир в сообщении на странице в соцсети Facebook также сообщил о взрывах. По его словам, на территории пожара находится большое количество бочек с различными химическими веществами.

Напомним, 3 июля 2017 года состоялось выездное заседание постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, которое проходило на территории бывшего завода “Радикал” (ул. Красноткацкая, 61). Поводом для заседания стало то, что в пробах атмосферного воздуха и почвы эксперты Минздрава обнаружили превышение предельно допустимых концентраций ртути.

Также на выездном заседании комиссии обсуждались вопросы восстановления работ по демеркуризации (удаления ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных. – KV ) и оздоровлению территории бывшего завода. Депутаты заявляли, что столичные власти “замалчивают” реальную экологическую опасность, как это было в 1986 году при аварии на Чернобыльской АЭС.

В октябре 2017 года Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА объявил тендер на закупку услуг, связанных с утилизацией небезопасных отходов с территории химического завода “Радикал”. Но торги были отменены по причине подачи для участия в тендере менее двух предложений.

Фото: “Информатор”, Сергей Бригадир в Facebook.