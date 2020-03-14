В общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус

Студент контактировал с родственниками умершей от COVID-19 жительницы Радомышля.

Фото: https://www.facebook.com/MykolaChechotkin

В общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у одного из студентов, который контактировал с родственниками умершей от COVID-19 жительницы Радомышля. Однако его тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин в facebook.

"Для недопущения распространения инфекционных заболеваний, сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения ГосЧС в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская", - говорится в сообщении.

В общежитии проживает студент 2001 года рождения, который в период с 5 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса жительницы Радомышля.

13 марта его доставили в Александровскую больницу Киева с подозрением на заболевание коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат.

Пациент будет находится в инфекционном отделении больницы до получения вторых результатов анализов.

Фото: https://www.facebook.com/MykolaChechotkin

Напомним, в Украине на данный момент остается два подтвержденных случая заражения коронавирусом. 3 марта в Черновицкой области зафиксировали первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
Во Львове мужчина зарезал женщину и ее дочьВо Львове мужчина зарезал женщину и ее дочь
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
В Лондоне коронавирус обнаружили у новорожденного ребенкаВ Лондоне коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка
Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)Авария на канализационном коллекторе в Киеве оставила без водоснабжения Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель и Коцюбинское (фото)
В Италии от коронавируса умерла украинкаВ Италии от коронавируса умерла украинка
В Радомышле провели обеззараживание церкви из-за посещения женщиной с коронавирусомВ Радомышле провели обеззараживание церкви из-за посещения женщиной с коронавирусом
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирусаВ Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Благотворительный Венский бал в Киеве перенесен на июнь из-за карантинаБлаготворительный Венский бал в Киеве перенесен на июнь из-за карантина
В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантинаВ роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина
Состояние зараженной коронавирусом женщины оценили как тяжелоеСостояние зараженной коронавирусом женщины оценили как тяжелое
Трех пассажиров рейса Милан - Киев госпитализировали для проверки на коронавирусТрех пассажиров рейса Милан - Киев госпитализировали для проверки на коронавирус
Новый пациент с коронавирусом в Черновицкой области госпитализирован в стабильном состоянии
Последние новости
Подгружаем последние новости