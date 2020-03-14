Фото: https://www.facebook.com/MykolaChechotkin

В общежитии медакадемии в Киеве провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус у одного из студентов, который контактировал с родственниками умершей от COVID-19 жительницы Радомышля. Однако его тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин в facebook.

"Для недопущения распространения инфекционных заболеваний, сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения ГосЧС в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская", - говорится в сообщении.

В общежитии проживает студент 2001 года рождения, который в период с 5 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса жительницы Радомышля.

13 марта его доставили в Александровскую больницу Киева с подозрением на заболевание коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат.

Пациент будет находится в инфекционном отделении больницы до получения вторых результатов анализов.

Фото: https://www.facebook.com/MykolaChechotkin

Напомним, в Украине на данный момент остается два подтвержденных случая заражения коронавирусом. 3 марта в Черновицкой области зафиксировали первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.