На Закарпатье 10 детей госпитализировали с менингококковой инфекцией

Шестеро из них являются учениками школы в Корытнянах.

На Закарпатье 10 детей госпитализировали с менингококковой инфекцией
Фото: 112.international

На Закарпатье 10 детей госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция. Об этом 14 марта сообщили в ГосЧС.

“Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта госпитализированы 10 детей 2010-2019 годов рождения”, - говорится в сообщении.

Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Им поставлен диагноз менингококковая инфекция.

Шестеро из них являются учениками школы в Корытнянах.

Отмечается, что в селах проводят комплекс противоэпидемических мер.

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Летальность колеблется в пределах от 10 до 20%.

Напомним, в сентябре прошлого года во Львове маленький ребенок умер от менингококковой инфекции. Погибшему мальчику не исполнилось двух лет.

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