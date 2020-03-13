В Италии от коронавируса умерла украинка

Женщина работала в провинции Брешия на законных основаниях.

В Италии от коронавируса умерла украинка
Раиса Малышева
Фото: facebook.com/Oksana Fedkiv

В Италии 13 марта от коронавирусной инфекции COVID-19 умерла гражданка Украины Раиса Малышева.

Об этом в фейсбуке сообщила активистка Оксана Федкив.

Накануне сообщалось, что у гражданки Украины Раисы Малышевой, 1954 года рождения, которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус.

Отмечалось, что она работала в Италии на законных основаниях, получив необходимые документы.

Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Ранее Федкив сообщала, что Малышева работала в провинции Брешия и была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. В пятницу, 13 марта, женщина умерла.

Напомним, в Украине официально зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Одна из инфицированных SARS-CoV-2, посещавшая Польшу 71-летняя женщина из Житомирской области умерла.

На данный момент в Италии зафиксировано 15?113 случаев коронавируса. Более 1 тысячи человек скончались от вызванной им пневмонии.

Ранее сегодня сообщалось, что гражданка Украины, которая заболела коронавирусом в Италии и лечилась в Неаполе, выздоровела.

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