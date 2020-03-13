В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной болезни, сегодня умерла. Об этом на фейсбуке заявила советница министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"К сожалению, первый умерший от COVID19.. Житомирская область...", - написала она.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Ранее в Радомышле также установили 22 человек, которые контактировали с женщиной. Люди добровольно согласились на самоизоляцию, двое из них - жители Киева , их изолировали в столице.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что у пациентки была двусторонняя пневмония.

"Она в своем время путешествовала в Польше , вернулась без симптомов, они проявились в Украине", - сообщил он.

Согласно с мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимо к заражению коронавирусом с летальным исходом. В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Напомним, 71-летняя пенсионерка из Радомышля чувствовала себя плохо еще с 3 марта, но не обращалась к врачам, не сидела дома и даже успела посетить церковь. Она недавно вернулась из Польши .

Сегодня ночью женщине стало плохо, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Украине на данный момент остается два подтверждённых случая заражения коронавирусом. 3 марта в Черновицкой области подтвердили первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.