В Запорожье уволили директора парка, где погибла 8-летняя девочка

Мэрия предложила семье погибшей девочки материальную помощь, но семья отказалась.

В Запорожье уволили директора парка, где погибла 8-летняя девочка
Фото: actual.today

Мэр Запорожья Владимир Буряк уволил директора парка «Дубовый гай», где 8 марта погибла 8-летняя Анна Ждан, на которую упала 200-килограммовая скульптура. Об этом мэр написал у себя на фейсбуке.

«Прошла почти неделя с даты трагической гибели 8-летней Анны Ждан. Хочу сообщить вам, что сегодня я уволил с занимаемой должности руководителя парка «Дубовый гай» Олега Комаренко», - написал он.

Буряк также отметил, что безотлагательно были созданы рабочие комиссии для проверки всех мест досуга в городе и аттракционов. Результаты проверок будет доведены до общественности и будут приняты соответствующие меры.

Мэрия предложила семье погибшей девочки материальную помощь из горбюджета в сумме 100 тыс. гривен, но семья от помощи отказалась. Накануне похорон, которые состоялись 12 марта, отец девочки Александр Ждан заявил, что не хочет видеть ни одного представителя власти.

Напомним, 10 марта сообщалось, что в Херсоне полицейские мобильной группы по реагированию на факты домашнего насилия спасли 6-летнюю девочку, которую ее мать и бабушка обливали холодной водой на улице при температуре +4 градуса.

Родственники девочки имели признаки психического расстройства, их госпитализировали. Полицейские и сотрудники службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

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