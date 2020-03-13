Благотворительный Венский бал в Киеве перенесен на июнь из-за карантина

Благотворительный Венский бал в Киеве перенесен на июнь из-за карантина

Благотворительный Венский бал в Киеве перенесен на июнь. Это связано с карантинными мероприятиями, направленными против распространения коронавируса COVID-19. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Организаторы благотворительного Венского бала в Киеве отменили проведение мероприятия в апреле в связи с постановлением Кабинета министров относительно ограничений на проведение массовых мероприятий и введением в Киеве противоэпидемических мероприятий.

Объявлены новые даты мероприятия: 13 июня состоится Благотворительный Венский бал, а 14 июня – Детский благотворительный венский бал.

После окончания действия введенных ограничений организаторы планируют восстановить подготовку дебютантов и все запланированные мероприятия в рамках проекта.

Благотворительная миссия мероприятия – собрать средства на реставрацию дворца в заповеднике “Качановка”.

Как сообщала KV, с целью предупреждения распространения коронавируса к участию в сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарках не будут допускать лиц, имеющих признаки заболевания. Также с 12 по 31 марта будет принят ряд других мер.

Отметим, вчера, 12 марта, в Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с людьми, которые с ними контактировали. 

Напомним, закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с участием более 200 человек, мораторий на авиасообщение с другими странами – такие ограничения сроком на три недели с 12 марта ввело украинское правительство. Причина – угроза коронавируса, который все ближе подступает к границам Украины. 

Фото: Апостроф


Сергей Албул, КиевВласть

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