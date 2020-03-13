В Ивано-Франковской области мужчина избил собаку, заведено уголовное производство

Правоохранители установили личность злоумышленника.

В Ивано-Франковской области мужчина избил собаку, заведено уголовное производство
Архивное фото
Фото: Макс Левин

В селе Стецева Ивано-Франковской области мужчина поиздевался и избил собаку. По факту жестокого обращения с животными полиция завела уголовное производство. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области.

12 марта в Снятинского отделения полиции поступило сообщение от главы «Дома Сирка», что в селе Стецева мужчина забил до смерти собаку. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что собака жива, но травмирована.

Во время мониторинга интернета, полицейский обнаружили видео, на котором мужчина наносит удары животному. Правоохранители установили его личность. В настоящее время с ним работают правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале марта полиция заводила уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в Сумах. У жительницы города изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. На их телах были многочисленные шрамы.



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