На Киевщине задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя

На Киевщине задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя

В Киевской области правоохранители задержали очередного полицейского за взятку с предпринимателя. Работник Барышевской полиции требовал и получил от местного предпринимателя неправомерную выгоду за непрепятствование хозяйственной деятельности. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

Преступную деятельность работника Барышевского полиции разоблачили сотрудники Управления внутренней безопасности полиции в Киевской области, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры столичного региона.

Установлено, что полицейский требовал и получил неправомерную выгоду от местного жителя за непрепятствование ведения хозяйственной деятельности на территории района. Злоумышленник был задержан при получении первой части денег в размере 2000 гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данному факту приказом главы полиции Киевской области Андреем Небытовым назначено служебное расследование, по результатам которого будет принято решение об увольнении этого сотрудника из рядов НПУ.

Как сообщала KV, в начале марта на Киевщине правоохранители задержали мэра Таращи Валерия Велиева на взятке. Чиновник требовал и получил от предпринимателя тысячу долларов.

Напомним, в конце февраля в Фастове Киевской области правоохранители задержали следователя полиции за взятку в 400 долларов. Сотрудник полиции требовал неправомерную выгоду за закрытие дела о хранении наркотиков. 

Фото: Областная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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