Трех пассажиров рейса Милан - Киев госпитализировали для проверки на коронавирус

Трех пассажиров авиарейса Милан - Киев 12 марта госпитализировали для проверки на наличие коронавирусной инфекции. Тесты показали негативный результат.

О ситуации с этим рейсом в эфире "1+1" рассказал заместитель министра - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции", - рассказал Ляшко.

У Минздрава есть список всех пассажиров рейса, на котором прилетели эти люди. Каждый из них должен получить направление на тест COVID-19. В случае необходимости их изолируют и пролечат согласно установленному протоколу.

Пресс-служба Минздрава уточнила, что быстрые тесты коронавирус показали негативные результаты, то есть болезнь не выявили.

Присутствовавший на эфире глава МАУ Евгений Дыхне в свою очередь сообщил, что самолет пройдет дезинфекцию.

"Согласно инструкциям, которые нам прописаны Минздравом, мы каждый самолет обслуживаем дополнительно дезинфекционными средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные закупленные средства. Выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров, и проводит полную дезинфекцию", - рассказал он.