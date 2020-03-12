В Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства охраны здоровья Украины.

“В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория центра общественного здоровья. В настоящее время пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков.

По данным МОЗ, состояние первого заразившегося коронавирусом гражданина Украины – удовлетворительное.

Напомним, закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с участием более 200 человек, мораторий на авиасообщение с другими странами – такие ограничения сроком на три недели с 12 марта ввело украинское правительство. Причина – угроза коронавируса, который все ближе подступает к границам Украины.

Как сообщала KV , в начале марта в Украине был лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Первый случай зарегистрирован в Черновцах.

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