В Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом

В Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом

В Украине официально подтвердили еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с людьми, которые с ними контактировали. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства охраны здоровья Украины. 

“В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория центра общественного здоровья. В настоящее время пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков.

По данным МОЗ, состояние первого заразившегося коронавирусом гражданина Украины – удовлетворительное. 

Напомним, закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий с участием более 200 человек, мораторий на авиасообщение с другими странами – такие ограничения сроком на три недели с 12 марта ввело украинское правительство. Причина – угроза коронавируса, который все ближе подступает к границам Украины. 

Как сообщала KV, в начале марта в Украине был лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Первый случай зарегистрирован в Черновцах. 

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Во Львове мужчина зарезал женщину и ее дочьВо Львове мужчина зарезал женщину и ее дочь
В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейскогоВ Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейского
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине проверили все подозрения на коронавирус, новых случаев заражения нетВ Украине проверили все подозрения на коронавирус, новых случаев заражения нет
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человекЧисло инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек
В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусомВ Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
За год в Украине задержали 21 вора в законе, - МВДЗа год в Украине задержали 21 вора в законе, - МВД
Минздрав сообщил об отсутствии новых подозрений на коронавирус в УкраинеМинздрав сообщил об отсутствии новых подозрений на коронавирус в Украине
Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 110 тысяч человекКоличество инфицированных коронавирусом в мире достигло 110 тысяч человек
В Беларуси выздоровел первый пациент с коронавирусомВ Беларуси выздоровел первый пациент с коронавирусом
В Украине проверяют четыре случая подозрения на коронавирус.В Украине проверяют четыре случая подозрения на коронавирус.
В связи с коронавирусом выросли продажи романа "Чума" Альбера КамюВ связи с коронавирусом выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю
Последние новости
Подгружаем последние новости