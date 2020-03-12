Киевский парк “Совки” пострадал от рук вандалов (фото)

Неизвестные вандалы изуродовали парк “Совки” в Святошинском районе Киева. От их рук пострадали скамейки, урны и детская площадка.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП по СЗН Святошинского района Киева .

“В парке “Совки” завелись “художники”. Неужели автограф на скамье или урне – это настолько круто? Или разрисованная детская площадка и табличка являются доказательством таланта? Мы так не считаем”, – сказано в сообщении.

Коммунальщики жалуются, что такое поведение не является единичным, и теперь им предстоит убирать “художества” вандалов с новых урн и лавочек.

Как сообщала KV , 29 января на Андреевском спуске были зафиксированы вырванные элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила вдоль Аллеи художников. О вандализме сообщили в полицию, которая проверила камеры видеонаблюдения на прилегающей территории, и задержала подозреваемых.

Фото: фейсбук КП по СЗН Святошинского района