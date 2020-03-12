Киевский парк “Совки” пострадал от рук вандалов (фото)
Неизвестные вандалы изуродовали парк “Совки” в Святошинском районе Киева. От их рук пострадали скамейки, урны и детская площадка.
Об этом
“В парке “Совки” завелись “художники”. Неужели автограф на скамье или урне – это настолько круто? Или разрисованная детская площадка и табличка являются доказательством таланта? Мы так не считаем”, – сказано в сообщении.
Коммунальщики жалуются, что такое поведение не является единичным, и теперь им предстоит убирать “художества” вандалов с новых урн и лавочек.
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Фото: фейсбук КП по СЗН Святошинского района