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2020-03-12
Из-за всеукраинского карантина “Укрзализныця” закрыла выставку Ukraine WOW в Киеве
Выставка Ukraine WOW, которая проходила на железнодорожном вокзале в Киеве, досрочно завершила свою работу. Это связано с всеукраинским карантином, который вчера был введен Кабмином.
Об этом
“В связи с решением Кабинета Министров Украины о введении всеукраинского карантина Ukraine WOW завершила свою работу”, – сказано в сообщении.
Те, кто планировал посетить выставку, смогут сегодня в 15:00 посмотреть онлайн-трансляцию экскурсии на странице Ukraine WOW. Ее проведет руководитель проекта Ярослава Гресь.
* АТ “Укрзалізниця” (код ЄДРПОУ: 40075815)
Фото: пресс-служба АО “Укрзализныця”
Александр Кравченко, КиевВласть