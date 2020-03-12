Из-за всеукраинского карантина “Укрзализныця” закрыла выставку Ukraine WOW в Киеве

Выставка Ukraine WOW, которая проходила на железнодорожном вокзале в Киеве, досрочно завершила свою работу. Это связано с всеукраинским карантином, который вчера был введен Кабмином.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця” (*) в соцсети Фейсбук.

“В связи с решением Кабинета Министров Украины о введении всеукраинского карантина Ukraine WOW завершила свою работу”, – сказано в сообщении.

Те, кто планировал посетить выставку, смогут сегодня в 15:00 посмотреть онлайн-трансляцию экскурсии на странице Ukraine WOW. Ее проведет руководитель проекта Ярослава Гресь.

* АТ “Укрзалізниця” (код ЄДРПОУ: 40075815)

Фото: пресс-служба АО “Укрзализныця”