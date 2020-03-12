В Украине проверили все подозрения на коронавирус, новых случаев заражения нет

Всего провели 46 тестов.

В Украине проверили все подозрения на коронавирус, новых случаев заражения нет
Фото: Центр громадського здоров’я України

С начала года и по состоянию на 12 марта Центр общественного здоровья получил и исследовал 46 подозрений на коронавирус. Все анализы завершены, заболевание было обнаружено только в одном случае - 3 марта у вернувшегося из Италии мужчины.

Все остальные 45 тестов негативные, сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Отмечается, что результаты тестов были подтверждены лабораторией ВОЗ в Лондоне.

"Проверка первых пяти позитивных и 10 негативных результатов на COVID-19 в лаборатории ВОЗ является обязательной для всех стран-членов Всемирной организации здравоохранения", - добавили в центре.

Напомним, в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена, у которой коронавируса не обнаружили, находилась дома.

Из-за этого соседи женщины устроили протест, требуя изолировать жену больного от других жителей. Женщина была размещена в госпитале, однако никаких симптомов болезни у нее не было.



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