В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ

В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ

В здании кинотеатра “Флоренция”, который находится на просп. Маяковского, 31 в Деснянском районе Киева, вчера вечером нашли тело его директора. По одной из версий, мужчина погиб на лестнице в одном из подсобных помещений в результате несчастного случая.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Информатор”.

Тело в крови обнаружили сотрудники кинотеатра, которые сразу же вызвали медиков. При первичном осмотре на теле погибшего были обнаружены ссадины.

“Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Мужчине было 53 года”, – сказано в сообщении. 

Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.

Ранее KV сообщала, что в одной из поликлиник Голосеевского района Киева в очереди умер 48-летний мужчина. По данным Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА), до приезда "скорой" врачи поликлиники оказывали мужчине медицинскую помощь.

Фото: Информатор


Александр Кравченко, КиевВласть

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