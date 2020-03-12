В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
В здании кинотеатра “Флоренция”, который находится на просп. Маяковского, 31 в Деснянском районе Киева, вчера вечером нашли тело его директора. По одной из версий, мужчина погиб на лестнице в одном из подсобных помещений в результате несчастного случая.
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Тело в крови обнаружили сотрудники кинотеатра, которые сразу же вызвали медиков. При первичном осмотре на теле погибшего были обнаружены ссадины.
“Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Мужчине было 53 года”, – сказано в сообщении.
Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.
Ранее
Фото: Информатор