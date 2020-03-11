Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины

Судно захватили в феврале.

Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины
Фото: Википедия

Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины Дмитрий Голяненко.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

Моряк Голяненко входил в состав экипажа судна Alpine Penelope, которое 20 февраля захватили пираты.

Кулеба отметил, что над освобождением украинца работали посольство Украины в Греции и судоходная компания, после переговоров экипаж освободили.

Освобожденный Голяненко уже находится в Украине с семьей.

Україна своїх не кидає.

20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу ?“Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

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