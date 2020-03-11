Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины
Судно захватили в феврале.
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Из пиратского плена в Нигерии освободили гражданина Украины Дмитрий Голяненко.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.
Моряк Голяненко входил в состав экипажа судна Alpine Penelope, которое 20 февраля захватили пираты.
Кулеба отметил, что над освобождением украинца работали посольство Украины в Греции и судоходная компания, после переговоров экипаж освободили.
Освобожденный Голяненко уже находится в Украине с семьей.
Україна своїх не кидає.
20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу ?“Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!