Организаторы не планируют, но готовы перенести Книжный Арсенал 2020 из-за коронавируса

"Если уровень угрозы будет расти, мы готовы перенести Книжный Арсенал на другой период".

Организаторы не планируют, но готовы перенести Книжный Арсенал 2020 из-за коронавируса
Фото: Facebook / Mystetskyi Arsenal

Мистецький Арсенал обнародовал изменения в своей работе из-за коронавируса и объявленного карантина.

Как сообщается на сайте институции, организаторы выставки "Оттиск. Украинская печатная графика ХХ-XXI веков", которая откроется на следующей неделе, запишут и опубликуют видео о выставке, чтобы посетители смогли с ней ознакомиться, не приходя в Арсенал.

Проект, кураторками которого выступили Катерина Пидгайна и Ирина Боровец рассказывает о столетней трансформации украинской графики.

"Здоровье и безопасность посетителей Мистецького Арсенала – приоритет для нашей институции, – говорится в заявлении. – Понимая все риски, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2, и ограничения, которые накладывает карантин, мы меняем нашу работу".

По словам директорки Арсенала Олеси Островской-Лютой, они отказались от традиционного открытия выставки "Оттиск", а массовые мероприятия проекта перенесли на более поздний период.

Также организаторы заявили, что настроены на проведение 10-го фестиваля Книжный Арсенал по плану – в мае 2020 года. "Но если уровень угрозы будет расти, Мистецький Арсенал готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период".

Напомним, в Киеве ввели профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2 до конца марта. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будут ограничено проведение массовых мероприятий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Во Львове мужчина зарезал женщину и ее дочьВо Львове мужчина зарезал женщину и ее дочь
В Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человекВ Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человек
Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)Из двух столичных скверов неизвестные украли 58 кустов бирючины и можжевельника (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
В Броварах из-за угрозы коронавируса начали дезинфицировать остановки, детские площадки и скамейки (фото)В Броварах из-за угрозы коронавируса начали дезинфицировать остановки, детские площадки и скамейки (фото)
В Иране 36 человек умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавирусаВ Иране 36 человек умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса
В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недельВ ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель
Германия сообщила о первых жертвах коронавируса на территории страныГермания сообщила о первых жертвах коронавируса на территории страны
В Хургаде от коронавируса умер 60-летний немецВ Хургаде от коронавируса умер 60-летний немец
Работу аэропорта в Днепре приостановили из-за авиабомб времен Второй мировойРаботу аэропорта в Днепре приостановили из-за авиабомб времен Второй мировой
На изолированном из-за коронавируса лайнере Grand Princess находятся 49 украинцевНа изолированном из-за коронавируса лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев
В РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавирусаВ РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса
Житомир ограничил проведение массовых мероприятий из-за коронавирусаЖитомир ограничил проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
В Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса (обновлено)В Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости