В Черновцах не подтвердилось два подозрения на коронавирус, но появилось три новых

По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании.

?В Черновцах не подтвердилось два подозрения на коронавирус, но появилось три новых
Фото: Youtube Printscreen

Результаты тестов на коронавирус SARS-CoV-2 у двух жителей Черновцов, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, оказались негативными.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.

Речь идет о мужчинах, которые попали в больницу 7 и 9 марта. Они имели признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где были зафиксированы случаи COVID-19.

"В то же время, результаты анализов еще троих буковинцев с подозрением на коронавирус, которых госпитализировали 10 марта, медики пока ожидают", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых одно было подтверждено (3 марта). Еще один образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат.

Напомним, сегодня состоится заседание Кабинета министров, на котором планируют запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах.

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