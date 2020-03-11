В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Фото: Youtube Printscreen

В Турции зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Зараженный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает «Укринформ».

«Результаты теста нашего гражданина с подозрением на коронавирус показали положительный результат», - сообщил министр во вторник поздно вечером.

По его словам, состояние мужчины удовлетворительное. Он обратился в больницу с симптомом сухого кашля и высокой температурой. Сейчас больной и члены его семьи, лица из круга контакта находится на карантине.

Информацию о пациенте не распространяют с точки зрения защиты его конфиденциальности.

«Один или несколько случаев не следует воспринимать как эпидемию. Коронавирус не сильнее мер, которые мы будем принимать. Один пациент не является общим риском», - подчеркнул министр.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек.

Кроме того, сегодня, 11 марта, Кабинет министров примет окончательный план борьбы с коронавирусом.

Из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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