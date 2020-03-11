Киберполицейские в Киеве разоблачили сеть порностудий (фото)

В Киеве супруги организовали сеть порностудий, в которых работали более 30 украинок, в основном студентки. Ежемесячно одна из таких студий приносила доход 300 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Киберполиции.

“Женщины общались с посетителями специализированных платных видеочатов, которые за это платили деньги”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в марте правоохранители прекратили деятельность банды, которая с помощью программы клиент-банка, установленной на пораженном компьютере, выводила деньги на банковские счета подставных лиц или переводила их в криптовалюту. Так, своими действиями фигуранты за год нанесли ущерб в сумме более 30 млн гривен.

Фото: Facebook-страница Киберполиции