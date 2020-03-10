В Броварах из-за угрозы коронавируса начали дезинфицировать остановки, детские площадки и скамейки (фото)

На территории Броваров на Киевщине начали дезинфицировать не только учреждения образования, культуры, торговли, но и места значительного скопления людей. Это связано с усилением мер безопасности в условиях возможного распространения коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Броварского горсовета.

“С сегодняшнего дня работниками КП "Бровары – Благоустройство" дезинфекционным средством "Эконорм DEZ Актив" обрабатываются павильоны ожидания на улицах города, игровые формы на детских площадках и скамейки в парках и скверах”, – говорится в сообщении.

Напомним, что столичные власти призвали киевлян сообщать о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Чиновники пообещали анонимность. Такая информация нужна руководству города, чтобы зафиксировать потенциального носителя вируса и мониторить его состояние с помощью медицинских работников.

Ранее KV сообщала, что с 3 марта в связи с выявлением в Украине первого случая заболевания коронавирусом всем воспитанникам столичных детских садов и ученикам школ каждое утро будут измерять температуру. Отмечается, что в Киеве пока случаев этого вируса зафиксировано не было.

Фото: Facebook-страница Броварского горсовета