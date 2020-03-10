В Херсоне мать и бабушка обливали на улице холодной водой 6-летнюю девочку

Родственники девочки имели признаки психического расстройства.

В Херсоне мать и бабушка обливали на улице холодной водой 6-летнюю девочку
Фото: npu.gov.ua

В Херсоне полицейские мобильной группы по реагированию на факты домашнего насилия спасли 6-летнюю девочку, которую ее мать и бабушка обливали холодной водой на улице при температуре +4 градуса. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Об инциденте сообщили соседи, которые услышали крики ребенка с улицы. Девочка была почти без одежды, она замерзла, была грязная и не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили.

Отмечается, мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и несли чушь. Полицейские сообщили о происшествии службу по делам детей и вызвали на место врачей.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи: там не было нормальных условий для проживания ребенка. Дом не отапливался, света не было, все стены в плесени, в комнатах стояла вонь, продуктов питания тоже не было.

Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства, их госпитализировали. Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

После проведения всех необходимых обследований и проверок будет решаться вопрос дальнейшей судьбы девочки, а также возможность ее матери и бабушки воспитывать ребенка.

Напомним, в Украине запустилась в тестовом режиме горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Позвонить на неё можно по номеру 1547.

В ноябре 2019 года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. 33-летнего мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

В октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.

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