У жителя Черновцов с COVID-19 до сих пор держится температура
Врачи оказывают симптоматическое лечение и ждут эксперта ВОЗ.
В Черновцах сделали повторный тест на коронавирус 39-летнему мужчине, ставшему первым пациентом в Украине, у которого диагностировали COVID-19.
Об этом сообщила заместительница главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак в комментарии "Суспільному".
По ее словам, тест снова оказался положительным.
У мужчины держится температура до 37,6 градуса. Сейчас ему оказывают симптоматическое лечение.
10 марта врачи проведут консилиум по поводу дальнейшего лечения, а 11 марта пациента осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.
Тем временем пресс-служба Черновицкой ОГА сообщила, что 9 марта в городе госпитализировали с признаками инфекционного заболевания еще одного человека, приехавшего из страны, где есть COVID-19.
Напомним, что первый случай COVID-19 в Украине подтвердили 3 марта. Инфицированный мужчина ездил в Италию с женой и был госпитализирован с жаром и сухим кашлем через несколько дней после возвращения. Сейчас он находится в отдельном боксе инфекционного отделения в Черновицкой областной больнице.
После этого в городе на коронавирус проверили еще шестерых человек. У всех тест показал отрицательный результат.