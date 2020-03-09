У Samsung в воскресенье тушили пожар на заводе в Южной Корее

Samsung Electronics сообщила в понедельник о пожаре на заводе по производству полупроводников в Южной Корее. По словам компании, это происшествие никак не повлияет на производство чипов.

Yonhap

Как сообщает Samsung, пожар начался в воскресенье в 23:18 (по местному времени) на заводе в Хвасоне, расположенном к югу от столицы страны, Сеула, и был полностью потушен через два с половиной часа.

К счастью, никто не пострадал. Пожар возник на заводском объекте по переработке сточных вод, работа которого полностью автоматизирована. Кроме того, он находится на удалении от производственных линий.

Samsung сообщила о готовности в полной мере сотрудничать с пожарными органами для выяснения точной причины пожара.

Гораздо больше поводов для беспокойства приносит рост заболеваний коронавирусом в Южной Корее. В пятницу компания сообщила о временном переносе производства смартфонов на заводы во Вьетнаме после того, как на её заводе в Куми у одного из сотрудников при тестировании был получен положительный результат на коронавирус. На данный момент сообщается о пяти подтверждённых случаях заражения коронавирусом сотрудников Samsung.

На прошлой неделе компания ужесточила процедуру проверки на наличие коронавируса для работников своих заводов по производству микросхем в Южной Корее. От них теперь требуется еженедельно отвечать на вопросы онлайн-анкеты для выявления симптомов заболевания.

По состоянию на понедельник в Южной Корее зарегистрировано 7382 случая заболевания новым коронавирусом, 51 человек погиб.



